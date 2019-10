Hoeselaar Lucas Hauben in Bali: “Belgische ambassadeur kwam wafels al proeven”

Hoeselt -

De man die Bali typische Belgische specialiteiten leert kennen, is Hoeselaar Lucas Hauben. In zijn zaak Warung Waffle in het Balinese district Badung staan onder meer Brusselse wafels en pannenkoeken met een topping van Callebaut chocolade op de kaart. En echte Belgische frieten van Lutosa. Na ruim 25 jaar Bali lijkt de levensgenieter zich eindelijk te settelen. Tot dan was zijn leven in Zuidoost-Azië een aaneenschakeling van fantastische jobs op tot de verbeelding sprekende locaties. Van cafébaas, over chefkok op grote zeilboten tot algemeen manager van een exclusief resort voor de rijken der aarden. “Ik speelde al langer met het idee van een wafelhuis. Alleen kwam er altijd wel iets tussen. Toen ik richting 60 jaar ging, hakte ik de knoop door. Gelukkig”, vertelt Hauben.