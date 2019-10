David Goffin laat kansen liggen en buigt in Shanghai eens te meer voor grootmeester Roger Federer

David Goffin heeft ook de elfde onderlinge confrontatie met Roger Federer niet tot een goed eind gebracht. Onze landgenoot kreeg in de achtste finale van het ATP-toernooi in Shangai nochtans kansen en setpunten bij de vleet maar kon op de beslissende momenten zijn zenuwen niet onder controle houden: 7-6 (9-7), 6-4.

Goffin en Federer stonden in Shangai voor de elfde keer tegenover elkaar. Slechts één keer in de tien voorafgaande ontmoetingen trok onze landgenoot aan het langste eind, twee jaar geleden in de halve finale van de ATP Masters in London. De overige negen keren ging de Luikenaar tamelijk kansloos onderuit. Ook de laatste ontmoeting - de achtste finale in de US Open - ging overtuigend naar de Zwitserse legende: 6-2, 6-2, 6-0.

Sterke eerste set

Maar Goffin had duidelijk zijn lessen getrokken uit die laatste nederlaag. Onze landgenoot speelde het beste tennis en dwong Federer in de eerste set meermaals in het defensief maar ook de Zwitser speelde op hoog niveau. Bij 4-5 moest Goffin een eerste setpunt wegwerken maar in het daaropvolgende game ging hij met overtuigend tennis door de opslag van Federer. Goffin mocht serveren voor setwinst, kreeg drie setballen maar vergooide ze alle drie, onder anderen door een dubbele fout. Federer rook zijn kans en sleepte alsnog een tiebreak uit de brand. Ook daarin had Goffin lange tijd de bovenhand en kreeg hij bij 6-5 zijn vierde setpunt. Noppes, ook setpunt vijf ging verloren. Federer dwong bij 8-7 zijn tweede setpunt af en faalde niet: 9-7 en eerste set voor de Zwitser.

Eén break fataal

Het onnodig setverlies zorgde niet meteen voor mentale schade bij de Luikenaar. Goffin won zijn eerste drie opslaggames maar het werd almaar meer en meer duidelijk dat dit steeds moeizamer ging. Goffin moest al enkele breakpunten wegwerken maar dat lukte niet meer in het zevende game. De Zwitser realiseerde de eerste break van de tweede set (3-4), een voordeel dat hij niet meer zou afstaan. Bij 5-4 serveerde de 38-jarige Helveet de wedstrijd probleemloos uit in zijn voordeel.

Federer had duidelijk de Chinese fans op zijn hand. Foto: AFP

Gevolgen Masters

Zijn verlies tegen Federer hoeft niet dramatisch te zijn voor de kansen van Goffin om de World Tour Finals – de vroegere Masters – te halen. Feit is wel dat hij geen beste zaak deed, omdat de Italiaan Berretini wél doorstootte naar de kwartfinales en over onze landgenoot wipt in de race naar Londen, waarvoor slechts acht tickets uitgereikt worden. Het valt ook af te wachten wat Alexander Zverev straks doet tegen Rublev. Wint de Duitser, dan diept hij de kloof met Goffin uit van 20 naar 110 punten en schuiven de Masters weer wat verder weg.