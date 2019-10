Recordaantal artsen verstuurt geneesmiddelenvoorschriften digitaal

In september verstuurden 14.512 artsen, 4.159 tandartsen en 138 ziekenhuizen samen 5,3 miljoen elektronische geneesmiddelenvoorschriften. Dat is een record, meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block donderdag. Het elektronische voorschrift helpt zorgverleners om de medicatie van patiënten op te volgen en maakt het ook onmogelijk om voorschriften te vervalsen. Vanaf 1 januari wordt het gebruik ervan verplicht, zes maanden later zou de eID volstaan om de voorgeschreven geneesmiddelen bij de apotheker op te halen.