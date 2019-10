Aan motivatie geen gebrek voor Philippe Gilbert in Ronde van Lombardije, en dan weet concurrentie meteen hoe laat het is

Philippe Gilbert heeft ongetwijfeld al weken nog één wedstrijd met rood aangekruist: de Ronde van Lombardije. Aan motivatie alvast geen gebrek voor de Belg in deze Italiaanse herfstklassieker. En als de Ardennees iets in zijn hoofd heeft, weet de concurrentie ongetwijfeld al hoe laat het is.

Motivatie 1: revanche

Philippe Gilbert trok met een superconditie naar het WK maar hij moest er gefrustreerd opgeven na een val, zonder zijn kansen naar behoren te kunnen verdedigen.

Motivatie 2: afscheid in schoonheid

De 37-jarige Gilbert trekt in 2020 naar Lotto Soudal, waar hij een meerjarig contract kon tekenen. Na zijn succesvolle passage bij The Wolfpack zal hij Patrick Lefevere ongetwijfeld een afscheid in schoonheid willen aanbieden.

Motivatie 3: Belgisch record

Gilbert kan bovendien een Belgisch record vestigen. Hij won de “Koers van de vallende bladeren” immers al twee keer (in 2009 en 2010) en doet daarmee even goed als Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. Met drie zeges komt hij in een lijstje met onder meer Gino Bartali, Seán Kelly en Damiano Cunego. Alleen de Italianen Alfredo Binda (4) en Fausto Coppi (5) deden in lang vervlogen tijden nog beter.

In zijn laatste wedstrijd voor Deceuninck-Quick Step wordt Gilbert bijgestaan door de Italiaan Eros Capecchi, de Fransman Rémi Cavagna, de Luxemburger Bob Jungels, de Brit James Knox, de Spanjaard Enric Mas en de Tsjech Petr Vakoc.

“We wonnen dit seizoen twee monumenten, Sanremo (met Julian Alaphilippe) en Roubaix (met Gilbert), en we willen ons Europese seizoen afsluiten met nog een goede prestatie in Lombardije”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Het parcours brengt niets nieuws, wat betekent dat er een serieuze schifting zal gebeuren voor het aansnijden van de slotklim, de Battaglia. Die zal beslissend zijn, zoals zo vaak in het verleden.”