Rihanna verbreekt record op de cover van Vogue

Rihanna staat opnieuw op de cover van de Amerikaanse editie van Vogue, al voor de zesde keer. En dat is een record waar Naomi Campbell en Beyoncé voorlopig enkel van kunnen dromen.

Dat hoofdredactrice Anna Wintour Rihanna heeft uitgekozen om de cover van het novembernummer te sieren, mag geen verrassing zijn. De zangeres heeft zich immers ontpopt tot meest besproken modeontwerper van 2019, met enerzijds de oprichting van haar eigen modehuis Fenty, en anderzijds haar inclusieve lingerielijn. En we mogen ook niet vergeten dat haar in 2017 gelanceerde beautylijn verkoopcijfers blijft breken.

Voor Rihanna zelf is deze cover ook best bijzonder, omwille van meerdere redenen. Zo is het de eerste cover waarbij ze in een van haar eigen ontwerpen poseert. En het is bovendien haar zesde cover voor de Amerikaanse editie van Vogue: dat maakt van de 31-jarige zangeres de meestgevraagde gekleurde vrouw op de cover. Eerder was ze ook al covermodel in april 2011, november 2012, maart 2014, april 2016 en juni 2018.

Model en actrice Shari Belafonte (dochter van Harry Belafonte) was lang recordhouder nadat ze vijf keer coverster was in de jaren tachtig. Lupita Nyong’o en Beyoncé werden elk al vier keer gevraagd door Wintour, en bij Naomi Campbell staat de teller voorlopig op twee. Wil Rihanna de ultieme coverqueen worden, heeft ze nog een lange weg te gaan: dat record staat voorlopig op naam van Lauren Hutton, die 26 keer de cover van Vogue US sierde.