Sean De Bie (28, Roompot-Charles) heeft nog geen ploeg voor volgend jaar. Zoals veel Belgische profs in oktober nog geen zekerheid hebben over hun toekomst. De Bie getuigt hoe lastig dat is: “Ik heb een plan B in mijn achterhoofd. Zo kan ik toch een beetje rustig slapen.”

Het is het leven zoals het is voor wielrenners die geen grote kampioenen zijn: in een sport met ultrakorte contracten is er elk jaar of elke twee jaar dezelfde onzekerheid: vind ik nog een ploeg voor ...