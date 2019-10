Sneakers met heilig water in? Dat is dan 2.700 euro

Sportmerk Nike gaat af en toe een samenwerking aan met andere labels om creatieve collecties aan het gamma toe te voegen. De meest recente in dit rijtje is een colab met MSCHF uit Brooklyn. Het resultaat? Een sneaker met wijwater. Kostprijs: 3.000 dollar (omgerekend 2.730 euro).

Het street style label uit Brooklyn ging aan de slag met de Nike Air Max 97 en wilde er een schoen van maken als eerbetoon aan Jezus. De sneakers kregen dan ook, geheel toepasselijk, de naam ‘Jesus Shoes’ mee en enkele details die verband houden met hem.

In de zolen werd zo’n 60 milliliter water vanuit de rivier de Jordaan geïnjecteerd, zodat je letterlijk op water kunt lopen. Aan de schoenen hangt ook een verguld kruisbeeldje. De binnenzolen zijn rood, wat een knipoog is naar Vaticaanse tradities. Op de neus van de schoen staat dan weer een inscriptie van Matteüs 14:25. Het schoeisel is bovendien geparfumeerd met wierook, een van de geschenken die de wijzen meebrachten bij de geboorte van Jezus.

Absurde colabs

Het merk geeft in een reactie aan The New York post toe dat de sneakers ontstaan zijn vanuit een humoristisch standpunt, omdat er tegenwoordig veel absurde colabs bestaan. “Hoe zou een samenwerking met Jezus Christus eruitzien”, vroegen ze zich af bij MSCHF voor ze aan de ontwikkeling van dit wit-blauwe paar begonnen. De prijs? Daar valt niet mee te lachen. De Jesus Shoes waren oorspronkelijk te koop voor 1.425 dollar (1.300 euro) maar vlogen over de toonbank. Omdat ze nergens meer op voorraad zijn, vragen mensen die ze willen verkopen tot 3.000 dollar voor een paar.