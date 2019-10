Stijn Vreven ontslagen bij Beerschot: van bijna kampioen tot aangekondigd ontslag

Stijn Vreven is niet langer de coach van Beerschot. De Limburger werd woensdag, in zijn tweede jaar op het Kiel, bedankt voor bewezen diensten. In mei van 2018 kondigde Beerschot de komst van Vreven aan, hij moest de naar STVV vertrokken Marc Brys opvolgen. Wij maakten een overzicht van de belangrijkste momenten in de passage van Vreven op het Kiel. De kroniek van een aangekondigd ontslag.