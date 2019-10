Victor uit ‘Blind getrouwd’ neemt moeilijke beslissing: “Elke relatie is geven en nemen”

Als enig koppel overleefden ze het vierde seizoen van het VTM-programma Blind getrouwd , en een scheiding lijkt zich tussen Victor en Line nog lang niet aan te dienen. De twee zijn op zoek naar een eigen stekje, en daarom verkoopt Victor zijn huis is Arendonk. “Een relatie is een beetje geven en nemen.”

Al sinds zijn twee jaar woont Victor in Arendonk, en ook in Blind getrouwd werd duidelijk dat hij verknocht was aan ‘zijn’ stad. Opmerkelijk dus dat hij nu verhuist. “Natuurlijk ga ik Arendonk missen ...