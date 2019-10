Angelina Jolie neemt haar kinderen mee op de rode loper

Het is een tijdje geleden dat we de kroost van Brangelina samen in het openbaar zagen verschijnen… tot nu. Hun mama Angelina Jolie (44) nam vier van haar zes kinderen mee op de rode loper in Londen, ter gelegenheid van de filmpremière van ‘Maleficent: Mistress of Evil’.

Als Angelina Jolie een filmpremière op de agenda heeft staan, gaat ze er tegenwoordig niet met een man maar met haar kinderen heen. Voor de lancering van haar nieuwste prent, waarin ze opnieuw de rol van Maleficent vertolkt, nodigt ze in verschillende steden haar kinderen uit om haar te vergezellen op de rode loper.

Op de Londense première waren vier van haar zes kinderen aanwezig: tweeling Vivienne en Knox (11), Shiloh (13) en de geadopteerde Zahara (14). Haar twee oudste zonen, waren niet van de partij. Zahara woonde tot nu toe alle premières bij, Shiloh mocht eerder mee naar Rome en Los Angeles. De tweeling was ook aanwezig in Los Angeles, samen met Pax. In Tokio was het dan weer zoon Maddox, die momenteel in Zuid-Korea studeert, die aan de zijde van zijn moeder verscheen.

Voor het evenement in Londen leek het erop dat Jolie haar vier kinderen in het zwart en wit had gekleed, om zo mooi bij haar te passen. Zij droeg voor de gelegenheid een statige jurk in gebroken wit met appliqués van het Britse modehuis Ralph & Russo Couture.