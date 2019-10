Drie beren vertrekken donderdag van het Natuurhulpcentrum naar hun nieuw stek in de dierentuin van het Ierse Dundian. Ze kwamen een jaar geleden in Opglabbeek terecht vanuit Litouwen.

In Litouwen waren de drie beren de publiekstrekkers in een veredeld Sovjetmuseum van een ex-burgemeester. Maar die had geen vergunning om de beren te houden. “Ze zaten buiten in een kooi tussen beelden ...