Fietsbrug van 21 ton over de Demer geplaatst

Hasselt -

Donderdagochtend is een fietsbrug van 21 meter lang en 6 meter breed over de Demer geplaatst in het Kapermolenpark. De fietsbrug werd ’s nachts in zijn geheel getransporteerd tot op de parking van het Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH) langs de Singel. Van daar uit is ze, over de bomen heen getild om zo vlot op de beide bruggenhoofden geplaatst te worden.