Gelukswandeling start in het donker

Nieuwerkerken is een wandelroute rijker. In samenwerking met lokale kunstenaar Jo Beerden heeft de gemeente een gelukswandeling uitgestippeld, die passeert aan tien kunstwerken in openlucht. Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 12 oktober wordt ze officieel ingehuldigd.