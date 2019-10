“Bij onze eerste ontmoeting waren er al vonken”

Hoeselt -

“Ik heb mijn vrouw op het werk ontmoet. Ze kwam het kantoor binnengewandeld om een stuk grond van haar oom te verkopen. Zij was de enige in haar familie die een beetje Engels sprak. Bij die eerste ontmoeting waren er al vonken. We wisselden telefoonnummers uit en van het een kwam het ander. Intussen zijn we twaalf jaar verder, hebben we een zoon en runt zij eigenlijk onze bedrijfjes. Ik de wafelbar, zij als consult voor immigranten.”