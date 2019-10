Terugroepactie kippenworst “Tavuk Sosis” gaat over worsten in blik, niet in plastic

Woensdag verscheen het bericht dat de kippenworsten “Tavuk Sosis” van het merk Fulya teruggeroepen worden van bij de consumenten omdat er mogelijk sprake is van een listeriabesmetting. Daarbij verscheen een foto van het verkeerde product.

“De foto bij dat artikel is verkeerd, het gaat om een heel ander product”, reageert groothandelaar Beyco. “Er is immers niets aan de hand met de kippenworsten die in plastic verpakt zijn. De worsten die teruggeroepen zijn, zijn de kippenworsten “Tavuk Sosis” van het merk Fulya, in een blik van 550 gram. De worsten worden sinds dinsdag niet meer te koop aangeboden en de klanten zijn daarover ingelicht.”

“Bovendien zijn wij niet de producent van die worsten. Beyco is een groothandel, die de worsten aankoopt in Duitsland.”