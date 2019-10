Nina en Shirley volgen de richting Hout tussen allemaal jongens in het THHI

Tessenderlo - Het Technisch Heilig-Hartinstituut uit Tessenderlo wil via het ESF project Girls en Technology meisjes warm maken om te kiezen voor STEM. Aan de hand van rolmodellen en filmpjes willen ze jongeren een inkijk geven in verschillende STEM-richtingen. Deze maand vertellen Nina en Shirley, twee toppers uit het vierde jaar Hout over hun studiekeuze en ervaringen.

Al heel snel wisten de meisjes dat ze een richting wilden volgen waar ze iets konden “doen”. Shirley vertelt: “Eerst dacht ik eraan om de richting Metaal te volgen, maar uiteindelijk kwamen we uit bij de richting Hout. En daar ben ik heel blij om, want wat ik leer op school, kan ik ook thuis gebruiken. Zo maakte ik onlangs nog een vogelhuisje en een boekenkast samen met mijn papa.”

Nina kende de school ook al een beetje doordat haar broer er ook les volgt. Elk jaar mogen de leerlingen een eigen project kiezen om te maken. Zo zal Nina dit jaar een zelf ontworpen salontafel maken en Shirley een picknicktafel. De meisjes vinden het helemaal niet erg om tussen allemaal jongens te zitten en zien er alleen maar voordelen in. “Bij jongens krijg je wat je ziet. Het is trouwens ook heel handig, want je kan hen veel dingen vragen. En als we bijvoorbeeld iets zwaars moeten dragen of iets moeten losdraaien, dan komen de jongens graag helpen”, vertelt Nina enthousiast.

Wat ze later willen worden? Dat weten ze nog niet precies. Nina zou graag haar hobby combineren met haar beroep en eventueel houten paardenstallen maken. Shirley wil graag iets met sport doen of misschien wel ‘schrijnwerkster’ aan huis worden.