Unizo Maasmechelen in gesprek met schepen Herbert Coox

Maasmechelen - Woensdag 9 oktober 2019 bracht schepen van Lokale Economie Herbert Coox een bezoek aan het bestuur van Unizo Maasmechelen. Dit met een boeiende toelichting over het beleidsplan voor de komende jaren op economisch en toeristisch vlak.

Tal van veranderingen staan op til die ten goede zullen komen voor de Maasmechelaren, maar ook specifiek naar de Maasmechelse ondernemers. Kernversterking is een van de streefdoelen waar in de nabije toekomst zeker op zal worden ingezet. Het bestuur van Unizo Maasmechelen is tevreden met de eerste plannen en kijkt ernaar uit om samen met het schepencollege en in bijzonder schepen Herbert Coox Maasmechelen weer op de economische kaart te zetten.

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen overhandigde Unizo Maasmechelen een bundel met ondernemersprioriteiten aan alle politieke partijen. “We zijn blij dat een aantal van onze prioriteiten mee opgenomen worden in de beleidsplannen van gemeente Maasmechelen”, zegt Ward Conings, tevreden voorzitter van Unizo Maasmechelen. Schepen Herbert Coox nam ook de tijd om te luisteren naar de bekommernissen en mogelijke voorstellen die het bestuur aangaf. De visie van de ondernemer is net dat ietsje vooruitstrevender.

Unizo Maasmechelen zal in de komende jaren nauwgezet blijven toezien op de ontwikkelingen, voornamelijk op economisch vlak, en blijft ijveren voor een positief economisch klimaat in de gemeente.