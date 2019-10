Fernando Alonso na crash 27ste in rally van Marokko

Fernando Alonso is zevenentwintigste geworden in de rally van Marokko, de traditioneel generale repetitie voor de Dakar-rally in januari. Giniel de Villiers schreef de rally op zijn naam voor Carlos Sainz Sr en de Pool Jakub Przygonski.

De Spanjaard mocht na een crash in de derde etappe al een kruis maken over zijn klassementsambities. Hij beschadigde de ophanging van zijn Toyota nadat hij in een gat dook bij een situatie die in het roadbook als ‘ingewikkeld’ beschreven stond.

De tweevoudige wereldkampioen F1 was trouwens niet de enige die in de problemen kwam op de bewuste locatie want ook Bernhard ten Brinke, met onze landgenoot Tom Colsoul als navigator, was een van de slachtoffers.

Tijdens de slotdag liet Alonso nog de achtste tijd optekenen en de dagen voordien was hij meestal in de top tien terug te vinden. Vooraf had hij laten weten dat hij de vijfdaagse rally beschouwde als een soort examen dat de doorslag zou geven of hij al dan niet zal deelnemen aan de Dakar in januari.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: