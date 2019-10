Al vijftien doden bij Turkse inval in Syrië, VN-Veiligheidsraad komt straks met spoed samen

De inval van het Turkse leger in het noordoosten van Syrië is officieel begonnen. Dat heeft Turks president Recep Tayyip Erdogan woensdag zelf aangekondigd. “Om vrede te brengen in de regio”, zei hij op Twitter. Maar zijn militaire actie dreigt net een bloedvergieten op gang te brengen en wordt streng veroordeeld door de rest van de wereld. Bij de eerste explosies vielen al minstens vijftien dodelijke slachtoffers.