Christine Defraigne al vierde kandidaat-voorzitter MR

Bij de Franstalige liberalen diende zich woensdag nog een kandidaat aan om Charles Michel op te volgen als partijvoorzitter. Gewezen ­Senaatsvoorzitster en Luikse schepen Chris­tine Defraigne doet een gooi naar het leiderschap, zo melden Het Nieuwsblad en verschillende Franstalige kranten.

Daarmee is ze al het vierde MR-kopstuk dat zich kandidaat stelt. Eerder deden ook federaal minister Denis Ducarme, Kamerlid Philippe Goffin en coming man Georges-Louis Bouchez dat al. Defraigne is de linkse luis in de pels bij MR.

Vanaf 21 oktober kunnen MR-militanten stemmen. Op 12 november wordt het resultaat bekendgemaakt.