Rode Duivels kunnen zich verzekeren van zesde EK, het vierde grote toernooi op rij, maar hebben vooral iets recht te zetten

Met een thuiszege tegen San Marino verzekeren de Rode Duivels zich vanavond (20u45 in Brussel) op de zevende speeldag in kwalificatiegroep I zich op drie speeldagen voor het einde al van de kwalificatie voor EURO 2020.

Voor de Duivels zal dat het zesde EK worden, het vierde grote toernooi op rij. De kwalificatie kan eventueel zelfs al voor de aftrap gevierd worden, op voorwaarde dat het duel tussen Kazachstan en Cyprus (aftrap 16u Belgische tijd) op een gelijkspel eindigt. In dat geval kijken beide landen nog voor de start van de wedstrijd in Brussel tegen een onoverbrugbare kloof van tien punten aan en is ons land zeker van een plaats in de top twee. Ook Rusland is dan bij een zege tegen Schotland zeker van het EK. Als er in Kazachstan toch een winnaar uit de bus komt, is er een zege nodig tegen San Marino. Bij een gelijke stand is immers het onderlinge resultaat doorslaggevend.

Nog iets recht te zetten

De virtuele kwalificatie werd vorige maand in Glasgow al gevierd en de Rode Duivels moeten in de interlands op de eerste plaats naar zichzelf kijken. In die optiek hebben ze ook wel iets recht te zetten tegen San Marino, waar de troepen van Roberto Martinez vorige maand een ondermaatse eerste helft afleverden, maar uiteindelijk wel nog met 0-4 wonnen. In de wedstrijden tegen de piepkleine republiek met amateurvoetballers is het altijd afwachten hoeveel keer er gescoord zal worden. Het record van de Rode Duivels vestigden ze destijds immers tegen San Marino, dat in de winter van 2001 een 10-1 om de oren kreeg. Hun zwaarste nederlaag leden ze in 2006 in eigen huis tegen Duitsland, dat toen met 0-13 kwam winnen. Op verplaatsing was er in 2011 een 11-0 nederlaag tegen Nederland.

In de zeven voorgaande wedstrijden viel er telkens een Belgische zege te noteren. Het is dan ook uitzonderlijk als San Marino eens aan een nederlaag kan ontsnappen. Dat gebeurde in het verleden vijf keer: één zege (in 2004 vriendschappelijk tegen de collega’s uit Liechtenstein) en nog vier draws tegen Turkije, Letland, Estland en opnieuw Liechtenstein. Het duel in Brussel wordt dan ook eentje tussen de nummer een, die in eigen huis negentien wedstrijden op rij ongeslagen is, en de laatste op de FIFA-wereldranking.