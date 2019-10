Remco Evenepoel openhartig in Gert Late Night: “Ik geloof dat Stef Loos met me meekijkt”

Remco Evenepoel heeft een stukje van zijn hart blootgelegd in het VIER-programma Gert Late Night en blikte tegelijk naar zijn carrière in het peloton. “Als ik de kans heb, blijf ik gewoon heel mijn leven bij The Wolfpack.”

Evenepoel is deze week te gast bij het VIER-programma en kroop voor het intussen gekende ‘Bedgeheimen’-rubriekje in bed met James Cooke. Die stond ook versteld van de opgang van Evenepoel. “Ik vind her raar rom daarover te spreken. Voor mij is dat vanzelfsprekend. Het is eigenlijk onze job. De moeilijkste momenten zijn de trainingen. Soms is het echt tot aan de grens van overgeven. Het is een heel gevaarlijke sport. Je bent zo afhankelijk van bepaalde zaken.”

Stef kijkt mee

Evenepoel weet waarover hij spreekt: hij verloor dit jaar ex-ploegmakker Stef Loos na een ongeval. “Een heel zwaar moment. Ik geloofde dat eerst niet. Op het EK tijdrijden dit jaar, vanaf het moment dat ik wist dat ik gewonnen had, ben ik echt gekraakt en ben ik beginnen wenen als een baby. Dat was de eerste echt goede vriend die ik heb verloren.”

Zijn ploeg steunt hem alvast. “De ploeg stuurt me nu ook altijd berichten: “Proficiat met de prestatie. Stef kijkt mee. Ik geloof dat hij met me meekijkt.” Ook over The Wolfpack heeft de Europees kampioen tijdrijden lovende woorden. “Onze bijnaam is ‘The Wolfpack’. Iedereen gaat voor iedereen door het vuur. Als ik de kans heb, blijf ik gewoon heel mijn leven bij die ploeg. Ook al komen ze met een groter contract.”

Voor mama terug naar België

Ook het voetbalverleden ontsnapte niet aan Cooke. “Op een bepaald moment werd ik aan de kant geschoven en had ik gewoon echt geen zin meer. Ik begon me af te reageren en verkeerde dingen te eten. Alcohol en drugs was er niet bij, neen. Dat is uit schrik. Mijn moeder verloor haar broer na zelfmoord, hij had een probleem met drugs en alcohol. Toen ik terugkwam van PSV was dat ook vooral voor mijn moeder.”

Het hoofddoel van volgend jaar? “De Olympische Spelen. Waar ik ga eindigen? Ik ga het podium zeggen (grijnst).”