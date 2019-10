HALLEDe 27-jarige Duitser Stephan Balliet is wellicht de enige dader van de aanslag gisteren in de Oost-Duitse stad Halle, waarbij twee doden vielen. Net zoals in maart bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland zond ook deze extreemrechtse terrorist zijn moordtocht live uit op internet. Zwaarbewapend probeerde hij een bomvolle synagoge binnen te dringen, maar hij raakte niet voorbij de deur. Kort na de feiten kon de politie hem arresteren.