Het Engelse nationale voetbalteam dreigt ermee van het veld te stappen tijdens de wedstrijd van maandag in Bulgarije. Kane en co hebben hun buik vol van het racistische gedrag tegen enkele zwarte Engelse spelers tijdens deze kwalificatiecampagne. De UEFA is duidelijk: pas bij drie incidenten wordt een match definitief gestaakt. Maar die regel laat de Engelsen ijskoud. “Anderen mogen beslissen wat er met de punten gebeurt. Dergelijk gedrag tolereren we niet.”