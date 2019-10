Coach Marjorie Heuls over de werkpunten in haar individuele finales

Het hoofddoel voor het WK in Stuttgart - een teamticket voor Tokio 2020 - is sinds zaterdagavond bereikt. Maar voor Nina Derwael (19) biedt dit WK nog drie individuele finales: allround (donderdag 16u), brug (zaterdag 16u) en vloer (zondag 13u). Waar liggen de werkpunten voor het Truiense fenomeen en wat scheidt haar van de überspecialiste in elk onderdeel? Coach Marjorie Heuls verschaft tekst en uitleg.