Laatste keer dat we nog eens een flauwe mop checkten op onze Druivelaar, was het nog altijd 2019, en dus 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci overleed. In Genk pakt de Socièta Dante Alighieri uit met een hele themadag rond het Renaissancegenie. Met exposities, muziek, lezingen en - naturalmente - eten.