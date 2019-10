“Ik had al vijf jaar darmklachten. Als ik onder spanning stond, werden ze altijd erger. Nu heb ik haast geen last meer”, zegt Tini Ruijs, sinds kort ex-voetbalcoach. Enkele maanden geleden zette de 62-jarige Nederlander een punt achter een lange trainerscarrière, waarin hij vijftien jaar (1996-2011) in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten actief was. Daarna werkte hij nog acht jaar in eigen land, maar plots was het genoeg. Sinds enkele maanden leidt hij een leven in de Haspengouwse luwte, net voorbij de Belgisch-Nederlandse grens.