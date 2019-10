Eerste interview met Noordkaap naar aanloop reünie

Negentien jaar na hun laatste concert maakt Noordkaap een comeback. De rockers onder leiding van Stijn Meuris spelen in april een reünieconcert in de Ancienne Belgique in Brussel. De repetities zijn volop aan de gang, en de bezoekers mogen zich verwachten aan een greep uit hun grootste hits, aangevuld met persoonlijke favorieten van de bandleden. En mocht er inspiratie komen voor nieuwe nummers, wordt die zeker niet de kop ingedrukt. Tussen al het repeteren door maakten Stijn Meuris en Lars Van Bambost tijd voor een interview, het eerste sinds de bekendmaking van de reünie.