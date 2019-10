Tomaat of pompoen? Groenten vinden hun weg naar je kopje thee

Thee wordt steeds creatiever: kenners experimenteren volop met infusies. Naast allerlei kruiden en fruitsoorten bestaan er nu ook drankjes met groenten in verwerkt. Tea coach Ken Calander, auteur van Tea is Sexy, verkoopt ze in zijn Antwerps salon. “Het is een hartig alternatief voor de klassiekers.”

In de wereld van de thee zijn kenners volgens Ken Calander steeds op zoek naar nieuwe aroma’s. Zo zijn er nu groentesmaken voor in je kopje op de markt. Wat moet je je voorstellen bij een kopje groentethee? De sommelier corrigeert meteen die term. “Want: groentethee klopt eigenlijk niet. Er zitten geen blaadjes in en daarom mag het niet onder deze noemer vallen. Een groente-infusie is correcter”, klinkt het.

In plaats van een soepje

Calander, die het Amerikaanse idee in België als eerste lanceert, legt uit dat de drankjes bestaan uit een mengeling van gevriesdroogde groenten, waarin geen smaakversterkers of zout zitten. “Je kunt het eigenlijk het best vergelijken met een lichte bouillon van groenten, aangevuld met specerijen en kruiden.” In zijn zaak heeft hij momenteel infusies met tomaat, groene groenten en pompoen. “Voeg twee gram toe per kopje in heet water en laat een vijf tot tiental minuten trekken. Dan krijg je een hartig, natuurlijk drankje dat een instantsoepje kan vervangen.”

Combineren

De infusie kan ook dienen voor verschillende combinaties. “Je kunt er groene of zwarte thee bij gieten voor een extra smaakbeleving. Of laat de groentjes weken in olijfolie en gebruik het om smaak te geven aan een pastasaus. Je kunt zelfs onder roomkaas mengen in een dipsausje. Als je de mengeling in een pepermolen doet, kun je het zelfs gebruiken om voedsel te kruiden en zo de smaak van het gerecht te versterken. Of wil je een bite bij je kopje? Dan kun je de groenten gewoon opeten. Die zwellen door het contact met het warme water en zo krijg je een gezonde snack.”

Meer info over groente-infusies of ze kopen kan via www.teabyteacoachken.be Of ga langs in zijn theesalon in de Antwerpse Jezusstraat, nummer 34