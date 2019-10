Okra Hamont op smaakvolle uitstap

Hamont-Achel - Op 4 oktober maakte Okra Hamont een busuitstap onder het motto “op zoek naar de dag van de smaak”.

Als eerste proefje werd kennis gemaakt met de suikerraffinaderij in Tienen, dé suikerstad bij uitstek reeds sinds 1836. Een filmvoorstelling over de fabrikage “van suikerbiet tot suiker” werd vervolgd met een bezoek ter plaatse waar in een gigantisch grote ruimte het volledige proces van de raffinaderij gevolgd kon worden.

Via Scherpenheuvel en het restaurant 'Het Ram' ging het vervolgens naar Messelbroek bij de firma Bruyninckx miniwitloofbedrijf. Een ervaren gids nam de Okra-leden mee door het hele bedrijf. De goudgele witloofkropjes groeien in moderne kweekruimtes die volledig computergestuurd zijn. Na de groei zijn de juweeltjes 9 centimeter groot en worden ze gescheiden van hun wortel, met veel zorg geselecteerd, verpakt en naar de consument gebracht. Er werd uiteraard ook gezorgd voor de nodige proevertjes - in vele variaties. Werkelijk een openbaring.

www.okra.be/trefpunt/hamont

(Verslag en foto’s met toestemming: Jacqueline Joosten-Segers. Nieuwsjager Okra Trefpunt Hamont)