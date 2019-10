WK TURNEN. Russische turners troeven in teamcompetitie China af

De Russische turners hebben woensdag op het WK in het Duitse Stuttgart de teamwereldtitel veroverd.

Denis Ablyazin, David Belyavskiy, Artur Dalaloyan, Nikita Nagornyy en Ivan Stretovich sprokkelden in totaal 261.726 punten. Daarmee hielden de Russen titelverdediger China (260.729 ptn) en Japan (258.159 ptn) achter zich. De Verenigde Staten (254.578 ptn) en Groot-Brittannië (251.611 ptn) maakten de top vijf vol.

De Belgische mannen (Jimmy Verbaeys, Noah Kuavita, Luka Van den Keybus, Maxime Gentges en Daan Kenis) grepen naast een finaleplaats en moesten met de achttiende plaats in de kwalificaties tevreden zijn. Met die prestatie mogen ze ook een kruis maken over de Olympische Spelen van volgend jaar, want alleen de top twaalf kreeg hiervoor een ticket.

Bij de vrouwen verlengde de Verenigde Staten dinsdag hun wereldtitel. Rusland en Italië maakten het podium vol, voor China. Het Belgische team (Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jade Vansteenkiste, Margaux Daveloose en Senna Deriks) stond niet in de teamfinale. De Belgen werden tiende in de kwalificaties en enkel de top acht stootte door naar de finale. Ze verzekerden zich in Stuttgart wel van een olympisch teamticket.