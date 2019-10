De bezoekers van de Lommelse woensdagmarkt werden getrakteerd op een uitzonderlijk muzikaal intermezzo. De muziekkapel van de Zuid-Koreaanse Luchtmacht die voor de eerste keer in België is, gaf er samen met traditionele danseressen een verrassingsoptreden.

Dit als voorproefje van de Internationale Taptoe dit weekend in de Soeverein. Internationale Taptoe België was vorig weekend nog te zien in Oostende en strijkt dit weekend voor twee shows neer in de Lommelse ...