Meisje maakt leuke rolstoel in Lego voor mini-puppy zonder voorpootjes

Gracie is een kleine pup dat geluk heeft gehad. Het beestje was amper een week of 6 oud toen ze werd gevonden en binnengebracht bij een dierenarts. Gracie was achtergelaten, wellicht omdat ze haar voorpoten mist. Intussen krioelde het al van de maden in haar oogjes en in de reeds vervelde stompjes van haar voorpootjes. De dierenarts redde echter haar leven en Gracie kwam terecht bij Mostly Mutts, een dierenasiel in Georgia. Daar stal het schattige hondje het hart van de twaalfjarige Kayla, dochter van de uitbaters van Mosty Mutts. Kayla bleef niet bij de pakken zitten en bouwde in Lego een rolstoel voor Gracie, die zich nu ook op harde ondergrond wat makkelijker kan verplaatsen. Zijwaarts bewegen is nog wat moeilijk, maar zodra Gracie wat sterker wordt, komt dat helemaal goed.