Ontslagen personeel Thomas Cook vraagt duidelijkheid

Het ontslagen personeel van Thomas Cook Retail België vraagt duidelijkheid over een mogelijke doorstart voor een deel van het personeel. Curatoren vroegen na het faillissement tot komende vrijdag de tijd om een toekomstplan uit te werken, maar vakbonden krijgen veel vragen van de zowat 500 personeelsleden, waarvan sommigen zich beschikbaar houden.

De curatoren geven woensdag geen bijkomende informatie over de onderhandelingen met kandidaat-overnemers. Nadat de Britse moederholding op de fles was gegaan, kwamen ook vier Belgische dochterondernemingen in moeilijkheden.

Interesse

Vorige week maandag viel het doek over de grootste werkgever, Thomas Cook Retail België. Die telde 501 werknemers en 91 filialen van de reiswinkels Thomas Cook/Neckermann in heel het land. De directie gaf toen wel aan dat er interesse was van touroperators, hoteliers en investeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland in zowel de volledige als specifieke activiteiten van het filiaal.

De curatoren zetten die gesprekken voort en vroegen tot vrijdag om duidelijkheid te verschaffen over een gedeeltelijke overname, eventueel met behoud van werkgelegenheid.

Uitkering

Maar personeelsleden die in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering, moeten zich daar uiterlijk woensdag voor aanmelden bij de VDAB. “Heel wat mensen houden zich stand-by en hebben hun dossier nog niet opgestart”, zegt Els De Coster van ACLVB.

De bonden vragen dat het personeel tijdig geïnformeerd wordt en dat de curatoren praktische toelichting geven bij een eventuele informatievergadering.

De drie andere Belgische dochterondernemingen van de Britse reisgroep werden eerder al failliet verklaard.