AB InBev experimenteert met grotere blikjes Jupiler, maar oogst kritiek

In de supermarkten biedt AB InBev nu ook blikjes bier aan van 35,5 cl, als extra optie naast de gebruikelijke 33 cl. Dat bevestigt de Belgische brouwer. Of de grotere blikjes een blijver worden, hangt af van een evaluatie. VAD, het Vlaams expertisecentrum voor onder meer alcoholverslavingen, is scherp voor de brouwer. “AB InBev moet nu niet meer zeggen dat het aan preventie doet.”

Het gaat om een tijdelijke promotie, aldus de brouwer, waarbij consumenten 2,5 cl gratis krijgen. De blikjes zullen worden aangeboden in een aantal supermarktketens.

Extra optie

Volgens AB InBev-woordvoerder Laure Stuyck wordt met het blikje van 35,5 cl een extra optie aangeboden. “Het gaat om een formaat dat in het buitenland gekend is”, aldus Stuyck. Blikken Jupiler zijn nu te verkrijgen in formaten van 25 cl, 33 cl, 35,5 cl en 50 cl. Bij Albert Heijn België zijn zelfs blikjes van 44 cl verkrijgbaar.

AB InBev benadrukt dat de blikjes van 33 cl in de markt blijven. Of de blikjes van 35,5 cl in de toekomst een blijvend formaat worden, en of de extra 2,5 cl dan betalend wordt, is nog niet duidelijk. “De toekomst hangt af van meerdere factoren, daar kunnen we niet op vooruit lopen”, zegt de woordvoerster.

Bierglas

In de cafés heeft AB InBev een bierglas van Jupiler gelanceerd van 30 centiliter. Aanvankelijk ging het om een promotie die werd gelanceerd bij het begin van de zomer. Na de zomer maakte het bedrijf bekend dat het pintje van 30 cl behouden blijft, maar zonder promotieprijs.

Maar volgens de woordvoerster kunnen beide promo-acties niet met elkaar worden vergeleken. “De actie in de cafés was nog nooit gebeurd. Maar in de supermarkten zijn dergelijke acties niet ongebruikelijk en is de impact minder groot. Meer aanbod creëren is gebruikelijk in de retailsector. We introduceren regelmatig nieuwe smaken, segmenten, verpakkingen en maten. Zo blijft de consument nieuwsgierig.”

Forse kritiek

VAD-directeur Marijs Geirnaert betreurt de campagne van AB InBev. “Ik begrijp dat een brouwer bier wil verkopen, maar nu moet AB InBev verdorie niet meer zeggen dat ze aan preventie doen”, zegt ze in een reactie.

Vooral de boodschap dat mensen per week niet meer dan tien glazen bier van 25 cl mogen drinken, wordt op die manier onderuit gehaald. “Nu komt men met blikken van 35,5 cl. Dat is niet meer te begrijpen. Mensen raken in verwarring. Wat is dus het antwoord van de industrie op de standaard van tien glazen per week? Grotere volumes. Dat zorgt voor onduidelijkheid.”

Volgens het expertisecentrum is de campagne van Jupiler dan ook “het zoveelste initiatief om het volume te vergroten en mensen dus meer te laten drinken”.