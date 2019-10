Heis Sport (4A) is dé Limburgse voetbalploeg van september. De vierdeprovincialer scoorde het best in ons spelersreferendum en dat levert de club een waardebon van 250 euro van Eurosport Bree op. “Dit is een mooie waardering voor onze prima competitiestart”, glundert coach Jo Schoenaers.

