Kermis op kleuterschool Sprinkel

Neeroeteren

Maaseik - Terwijl de meeste kermissen alsmaar minder volk aantrekken, organiseerden de leidsters van Sprinkel er zelf één op hun school.

Omdat het (kleine) kermis was in Neeroeteren, werd er door alle leidsters van Sprinkel daarrond een arrangement uitgewerkt. Een week lang was dit dan ook het thema waarrond alle activiteiten werden opgezet. Tijdens een bezoek aan de plaatselijke kermis mochten alle kleuters genieten van een rondje op de draaimolen. Daarna werd er in de verschillende klassen geleerd over en geknutseld in het thema en werd er toegewerkt naar het hoogtepunt: Kermis op school! De speelplaats werd daarom vorige week donderdag omgetoverd tot een heus kermisplein. De kleuters konden er eendjes vangen, potten gooien en nog veel meer. Aan de kassa kon elke kleuter een muntje halen, dat ze daarna konden inruilen voor een echte, lekkere kermisfriet want die mocht toch niet ontbreken!