De mannen van eerste provinciale: trio neemt de leiding

We beginnen de competitie met drie mannen van de maand in eerste provinciale: middenvelder Bob Putzeys van Zonhoven en de doelmannen/naamgenoten Tim (Schoonbeek-Beverst) en Dries (Bree-Beek) Bollen. De eerste twee hebben hun sporen al langer verdiend in eerste provinciale, terwijl de laatste een nieuwkomer is in deze reeks.

Vorig seizoen speelde de 28-jarige metser uit Bocholt nog bij Elen en voordien bij Leopoldsburg, Grote Brogel en Bocholt, waar hij na z’n jeugdopleiding op z’n 24ste vertrok. Zijn recente ...