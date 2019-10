Woensdag stond de Italiaanse klassieker Milaan-Turijn op de wielerkalender en dat was een prooi voor Michael Woods. De Canadees was na een zware en vooral heuvelachtige dag sneller dan Alejandro Valverde. Adam Yates mocht mee het podium op als derde, Tiesj Benoot was een knappe vierde op tien seconden van Woods. Onze landgenoot werd gisteren ook al zesde in de Tre Valli Varesine.