Zo griezelen de pretparken voor Halloween

De griezeligste periode van het jaar is opnieuw aangebroken: in aanloop naar 31 oktober en de herfstvakantie, zetten pretparken alles op alles om de bezoekers een huiveringwekkende Halloween-ervaring te bezorgen. Een overzicht van het angstaanjagende aanbod in de parken in binnen- en buitenland.

Bellewaerde

Wat? Tijdens het jaarlijkse Fiësta Mortal zitten verschillende attracties in een griezelig jasje. Nieuwigheden: de show Immortality en het spookhuis Fantasylum. Durf jij een kijkje nemen?

Wanneer? Halloween Nights: 13, 20, 27, 28, 29 & 30 oktober en 3 november. Mortal Nocturnes: 12, 19, 26 & 31 oktober en 1 & 2 november.

Tickets? 31 euro voor kinderen kleiner dan 1.40 meter, 36 euro voor grotere bezoekers tijdens de nocturnes. 40 euro voor de Halloween Night.

Meer info:halloween.bellewaerde.be

Foto: Bellewaerde

Halloween, Walibi

Wat? Gruwel van de bovenste plank vind je ook hier in negen spookhuizen, zes scare zones, tijdens vier shows en negen noctures. Check zeker de nieuwigheid: Mystica van illusionist Aaron Crow.

Wanneer? 12,13,19 en 20 oktober en vanaf25 tot en met 31 oktober.

Tickets? Vanaf 25 euro

Meer info: halloween.walibi.be

Foto: Walibi

Plopsaland

Wat? Tijdens de Halloween Scare Nights kun je gratis een kijkje nemen in de spookhuizen Freak Circus en Camping ’t Zonnetje. Griezelfans kunnen ook wandelen in de nieuwe Black Swamp-zone, vol piratenzombies. In Heidiland kom je gekke houthakkers tegen in de scare zone Lumberjack.

Wanneer? 12,19 en 26 oktober en 2 november.

Tickets? Vanaf 12.50 voor kinderen tot 1 meter en 70-plussers. 36,99 euro voor wie groter is dan 1 meter.

Meer info:www.plopsalanddepanne.be

Bobbejaanland

Wat? Hier vind je griezelige kicks in zes spookhuizen, drie scare zones, tijdens twee shows vol sensatie en vijf nocturnes. Nieuwigheid om niet over te slaan: spookhuis Yummy, gebaseerd op de eerste Vlaamse zombiefilm.

Wanneer? Vanaf woensdag 16 oktober tot en met zondag 10 november.

Tickets? Vanaf 23,50 euro

Meer info: halloween.bobbejaanland.be

Olmense Zoo

Wat? Geen attracties, wel wandelingen in een typische Halloweensfeer. Ben jij moedig genoeg om je ’s avonds in het park te waken tussen de ongure creaturen?

Wanneer? Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober.

Tickets? Dagtickets voor het park en griezeltocht voor een kind kosten 12 euro, volwassenen betalen 15 euro.

Meer info:www.olmensezoo.be

Pairi Daiza

Wat? Hier vier je Halloween tussen de gekostumeerde artiesten, maar ook tijdens de ‘wandeling van de liggende figuren’. Dit is een videoprojectiespel op de Abdijtoren en zijn ruïnes waarin spoken van drie liggende figuren je meenemen op reis door de ‘dramatische geschiedenis’ van het domein.

Wanneer? Vanaf zaterdag 26 oktober tot 03 november 2019.

Tickets? Entree Volwassene tussen 12 en 59 jaar, 34 euro.

Meer info:www.pairidaiza.eu

Disneyland Parijs

Wat? Om op de planning te plaatsen: een ontmoeting met verschillende schurken van Disney en de ontdekking van een nieuwe dimensie in de The Twilight Zone Tower of Terror in Walt Disney Studios. Of kijk uit naar de Phantom Manor van Mickey Mouse tijdens de beroemde parade.

Wanneer? Vanaf 28 september tot en met 3 november

Tickets? Vanaf 56 euro voor volwassenen, 51 euro per kind tot 11 jaar.

Meer info:deseizoenen.disneylandparis.com

Parc Astérix

Wat? Peur sur le Parc bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met een leuke nieuwigheid voor griezelfans: het spookhuis Catacombes. Verder zijn er allerlei activiteiten, ingedeeld volgens de mate waarin ze schrik aanjagen.

Wanneer? Van 5 oktober tot 3 november.

Tickets? Toegang kind tot 11 jaar 43 euro, toegang volwassene 51 euro.

Meer info: www.parcasterix.fr

Europapark

Wat? Verwacht je aan een spookachtige sfeer door de decoraties - van duizenden pompoenen tot strobalen - in het pretpark en griezels die je verwelkomen. Daarnaast kan je naar shows, in attracties en naar nocturnes in Halloween-thema.

Wanneer? Vanaf 28 september tot en met 3 november 2019

Tickets? 47 euro per volwassene.

Meer info: www.europapark.de