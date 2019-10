Op 10 oktober om 10 uur 10 minuten rechtstaan voor een betere gezondheid

Sta op 10 oktober om 10 uur 10 minuten recht. Met die oproep willen het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Ergonomievereniging mensen met een zittend beroep bewust maken van de negatieve gevolgen van te veel zitten. “Wie meer dan 10 uur per dag zit, heeft meer kans op vroegtijdig overlijden”, luidt het onder meer.

De Vlaming zit gemiddeld meer dan 8 uur per dag neer. Bij bedienden loopt dit cijfer op tot 11 uur. “Wie meer dan 10 uur per dag zit, loopt bijna 35 procent meer kans op (vroegtijdig) overlijden dan wie slechts 1 uur per dag zit. Veel mensen kunnen zich minder concentreren en voelen zich minder energiek tijdens een ‘zitmarathon’“, zeggen de initiatiefnemers. “Voor een goede gezondheid zou je elk half uur even moeten rechtstaan. Het verkleint het risico op hart- en vaatziekten, rugpijn, overgewicht en diabetes type 2.”

Nieuwe normaal

Daarom roepen het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Ergonomievereniging naar aanleiding van de maand van de ergonomie op om donderdag (10/10) om 10 uur te “wisselwerken”. Dat wil zeggen: het zitten 10 minuten onderbreken en rechtstaan of bewegen. “Met deze actie willen we van wisselwerken het nieuwe normaal maken, waarbij het algemeen aanvaard is dat werknemers zitten en staan afwisselen tijdens vergaderingen, of zitten en staan afwisselen aan hun bureau”, zegt Femke De Meester, stafmedewerker sedentair gedrag bij Gezond Leven.

Volgens de initiatiefnemers vraagt “wisselwerken” niet veel energie of ingrijpende veranderingen. “Hoewel zit-sta-bureaus ideaal zijn om zitten en staan af te wisselen, kan je ook zonder aan wisselwerken doen. Rechtstaand telefoneren, een glas water halen of naar je collega stappen in plaats van te mailen zijn voorbeelden van hoe je op een succesvolle manier kan wisselwerken”, zegt Wim Ponsaert van de Vlaamse Ergonomievereniging.