Brits parlement moet uitzonderlijk op zaterdag opdraven voor bijzondere zitting over Brexit

Het Britse parlement komt op zaterdag 19 oktober samen in een bijzondere zitting om het resultaat van de cruciale Europese top van volgende week te bespreken, en eventueel te stemmen over een nieuw Brexit-akkoord. De laatste zaterdagzitting dateert al van 3 april 1982, toen naar aanleiding van de Argentijnse invasie van de Falklandeilanden, weet de BBC.

Volgende week donderdag en vrijdag komen de 28 Europese staatshoofden en regeringsleiders samen voor een cruciale top over de brexit. Brussel en Londen hebben op een dikke drie weken van de brexitdatum nog altijd geen akkoord over de boedelscheiding, en de EU-top lijkt de vergadering van de laatste kans te zullen worden. De Britse premier Boris Johnson heeft altijd gezegd dat hij zijn land op 31 oktober uit de EU loodst, met of zonder deal.

Nog maar vier keer

Het Britse Lagerhuis komt een dag na de top samen in Westminster om het resultaat te bespreken, meldt de BBC, al moet een meerderheid van de parlementsleden daar nog mee instemmen. Logisch, lijkt het, maar de Britse parlementsleden zijn sinds 1939 nog maar vier keer op zaterdag moeten opdraven. Twee keer gebeurde dat in 1939 zelf, naar aanleiding van de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. De laatste keer dateert al van april 1982, nadat Argentijnse troepen de Britse Falklandeilanden binnenvielen.

Komt er volgende week een akkoord uit de bus, dan zullen de parlementsleden dat op zaterdag 19 oktober bespreken en een stemming organiseren. Gebeurt dat niet, dan kan de regering de andere mogelijkheden uit de doeken doen. Het parlement heeft premier Johnson eerder al via een wet gedwongen om opnieuw uitstel van de brexit te vragen als er voor 19 oktober geen akkoord met de EU is goedgekeurd, tenzij de parlementsleden instemmen met een brexit zonder akkoord. Dat laatste lijkt echter zeer onwaarschijnlijk.