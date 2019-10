België heeft meest ziekenhuisbedden voor psychiatrische zorg in heel Europa

België heeft 136 ziekenhuisbedden voor psychiatrische zorg per 100.000 inwoners. Dat is het hoogste aantal in Europa. Dat blijkt uit cijfers uit 2017 van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In 2017 waren er 69 ziekenhuisbedden voor psychiatrische zorg per 100.000 inwoners in de EU. Dat komt overeen met 14 procent van alle ziekenhuisbedden. België heeft met 136 ziekenhuisbedden voor psychiatrische zorg het hoogste percentage, gevolgd door Duitsland (128) en Letland (125).

Italië heeft het laagste aantal: 9 bedden voor psychiatrische zorg per 100.000 inwoners, gevolgd door Cyprus (21) en Ierland (34).

Eurostat maakte de cijfers bekend naar aanleiding van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid die donderdag 10 oktober plaatsvindt.