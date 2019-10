Genk -

Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum is zeer kritisch voor het actieplan van de stad Genk om de everzwijnenpopulatie onder controle te houden. Een groot deel van de maatregelen zijn volgens hem totaal nutteloos. Zo wil de stad kooien plaatsen, maar dat is veel te laat volgens Janssen want de populatie is te groot. En ook de extra drijfjachten zullen volgens hem net het omgekeerd effect hebben.