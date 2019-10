Vanaf morgen gaat Willy in de digitale ether. De nieuwe radiozender richt zich specifiek op een ouder (rock)publiek. Naast presentatoren als Iwein Segers en Tim van Aelst, kan u ook de stemmen van Limburgers Annelies Orye, Stijn Meuris en Cedric Maes, gitarist van The Sore Losers, herkennen.

Cedric Maes: “Ik ga een show presenteren die ‘The best songs of the world’ gaat heten. Allemaal zelf gekozen.”

Klinkt veelbelovend. Wat zit er zoal in?

“Je kent dat hé: die Top 1000’s. (zucht) Daar staan ...