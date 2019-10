Duitse politie voert huiszoekingen uit wegens extreemrechtse dreigbrieven

Wegens extreemrechtse dreigbrieven tegen onder meer moskeeën, islamitische centra, partijcentrales en persagentschappen hebben er woensdagmorgen huiszoekingen in vier Duitse deelstaten plaatsgevonden. Dat hebben het openbaar ministerie in München en de politierecherche van Beieren laten weten. De actie was gericht tegen zeven verdachten uit het extreemrechtse milieu.

Aanleiding voor de huiszoekingen is een onderzoek naar de auteurs van 23 dreigbrieven. Die werden tussen 8 en 23 juli per mail aan bestemmelingen in heel Duitsland verstuurd. In de brieven wordt onder meer gedreigd met springstofaanslagen. De brieven waren ondertekend door ‘Volksfront’, ‘Combat 18’ en ‘Blood and Honour’. Het neonazi-netwerk ‘Blood and Honour’ is in Duitsland verboden. ‘Combat 18’ geldt als de gewapende arm van ‘Blood and Honour’ en is in verschillende Europese landen actief. ‘Volksfront’ is een extreemrechtse organisatie die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt en zich officieel in 2012 ontbonden heeft.

Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU) werden zes van de zeven geviseerde personen voorlopig opgepakt. Intussen zijn ze weer op vrije voeten. De zevende verdachte kon voorlopig niet aangetroffen worden.

De huiszoekingen vonden plaats in Beieren, Baden-Württemberg, Thüringen en Saksen-Anhalt. Zo’n 120 speurders namen aan de huiszoekingen deel. Ze kregen de steun van speciale eenheden en de lokale politie. Er werden computers, smartphones en harde schijven in beslag genomen.