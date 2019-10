Franse kandidaat-Eurocommissaris moet herexamen afleggen

De Franse kandidaat-Eurocommissaris voor onder meer Interne Markt en Defensie Sylvie Goulard moet donderdagochtend een tweede keer voor het Europees Parlement verschijnen. Tijdens haar eerste hoorzitting begin deze maand kon ze de parlementsleden er niet van overtuigen dat ze ethisch helemaal in orde is, en ook haar 58 pagina’s tellende antwoord op de bijkomende schriftelijke vragen bleek niet voldoende.

De Française Sylvie Goulard, een poulain van de Franse president Emmanuel Macron, is door toekomstig Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorgedragen als commissaris voor Interne Markt en Industrie, Defensie en Onderzoek, en is dus mogelijk één van de zwaargewichten in de volgende Europese Commissie.

Maar tijdens haar hoorzitting op 2 oktober kon ze het Europees Parlement niet overtuigen. Haar kandidatuur ligt moeilijk omdat er in Frankrijk een gerechtelijke procedure loopt wegens de mogelijke fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers toen Goulard zelf nog in het Europees Parlement zetelde. Ook de hoge vergoedingen die ze tussen 2013 en 2016 opstreek bij de Amerikaanse denktank Berggruen speelt haar parten.

Nieuwe hoorzitting

De bevoegde parlementaire commissies vroegen Goulard daarop extra schriftelijke vragen te beantwoorden. De Française bezorgde hen dinsdag een 58 pagina’s tellend antwoord, maar ook dat kon blijkbaar niet overtuigen. Tijdens een vergadering woensdagochtend hebben de coördinatoren van de commissies Interne Markt en Industrie beslist dat Goulard morgen/donderdag om 9.30 uur terug moet komen voor een nieuwe hoorzitting. Dat gebeurde met de steun van alle fracties met uitzondering van Renew Europe - Goulard’s eigen liberale fractie - en de sociaaldemocratische S&D. De hoorzitting kan tot anderhalf uur duren, waarna de parlementsleden over haar lot beslissen.

Mocht Goulard het niet halen, dan moet Macron in samenspraak met Von der Leyen op zoek naar een nieuwe kandidaat. De nieuwe Europese Commissie schiet normaal gezien op 1 november uit de startblokken.