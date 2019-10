De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame heeft al een 300-tal klachten ontvangen over de reclamecampagne van hamburgermerk Bicky Burger op sociale media. “In verhouding tot andere campagnes zijn dat er enorm veel”, zegt JEP-voorzitter Piet Moens woensdagochtend.

Dinsdag ontstond op sociale media grote ophef over het nieuwe campagnebeeld van Bicky Burger. Daarop is een man te zien die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje ...