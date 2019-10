Kim Kardashian doopt haar kinderen… zonder Kanye

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian is met haar drie kinderen naar Armenië, haar geboorteland, gevlogen. De reden? Ze wilde haar kroost daar laten dopen. Maar haar man Kanye West was niet bij dit belangrijke gebeuren aanwezig.

Foto: ISOPIX

Afgelopen maandag is Kim Kardashian samen met enkele familieleden en haar drie kinderen Saint, Chicago en Psalm West naar Armenië gereisd, het land waar haar roots liggen. Ze liet er haar twee jongste kinderen dopen tijdens een religieuze ceremonie in de oude kerk van Etchmiadzin in Vagharshapat. Haar oudste dochter North West was getuige van het doopsel, maar werd zelf niet gedoopt. Zij kreeg vier jaar geleden een eigen ceremonie in een kathedraal in Jeruzalem.

Volgens entertainmentsite E! News was Kim Kardashian altijd van plan om haar kroost in haar land van herkomst te laten dopen, als eerbetoon aan haar overleden Armeense vader Robert Kardashian. Tijdens de intieme plechtigheid waren enkel haar zus Kourtney Kardashian en haar kinderen Mason, Penelope en Reign aanwezig. Van papa Kanye West was geen spoor. Op Instagram documenteerden de twee zussen hun trip naar Armenië, onder meer met een foto vanuit hun jongere jaren. “We gaan naar Armenië”, schreef de ster erbij.

In september schreef Kim Kardashian al iets over haar reis op Twitter. Daar kondigde ze aan dat ze twee weken in het land zou verblijven en er zou zoeken naar manieren om meer werkgelegenheden voor de Armeense bevolking te creëren.