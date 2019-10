Dit zijn de genomineerden voor de Belgian Fashion Awards 2019

De Belgian Fashion Awards zijn aan hun derde editie toe. Er worden prijzen toegekend in zeven categorieën en de genomineerden werden alvast bekendgemaakt. De awards zelf worden uitgereikt op 21 november.

De Belgian Fashion Awards zijn een initiatief van Knack en Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD - Home of Creators en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode) en werden in het leven geroepen om zowel in binnen- als buitenland de reputatie, creativiteit en diversiteit van de Belgische mode in de schijnwerpers te zetten.

Voor de derde editie gingen werd opnieuw een gerenommeerde externe jury met wereldwijde kennis van de sector samengesteld. Daarin zitten klinkende namen zoals onder meer juryvoorzitter Patrick Scallon, communications director bij Dries Van Noten, ontwerpers Glenn Martens en Diane von Furstenberg, Elizabeth von der Goltz van Net-à-Porter en Christopher Morency van Highsnobiety.

Dit zijn de genomineerden in de zeven categorieën:

1. Designer of the year:

Carine Gilson

Caroline Bosmans

Christian Wijnants

Olivier Theyskens

Wouters & Hendrix

2. Professional of the year:

Benoît Béthume

Peter Philips

Pierre Debusschere

Tom Van Dorpe

uber and kosher

3. Entrepreneur of the year:

Bellerose

Essentiel

Florence Cools en Artur Tadevosian

Sofie D’Hoore en Chantal Spaas

Valérie Berckmans

4. Emerging talent of the year:

Bernadette

Indee

Namacheko

Templa

Sara Levy

5. Fashion brand of the year is een publieksprijs waarvoor Belgische merken zich kandidaat kunnen stellen. Het grote publiek kan via www.belgianfashionawards.be zijn favoriet kiezen uit een finale selectie van tien Belgische merken, nauwkeurig geselecteerd door de jury. Het merk met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Dit zijn de geselecteerde merken: Arte, Bonjour Maurice, Façon Jacmin, Filles a Papa, Howlin, La Fille d’O, Léo, Natan, Mieke Dierckx en Snobe

6. Most promising graduate:

Quinten Mestdagh - Academy Antwerp

Bart Lapere - KASK Gent

Samuel Quertinmont - La Cambre

Maria Ossaba - SASK St Niklaas

Thurel Thonet - Helmo

Eve Delperdange - Francisco Ferrer

Dominique Rocour - Chateau Massart

7. The Jury Prize: voor de juryprijs vinden er geen nominaties plaats. De jury beslist op basis van een groepsoverleg wie dit jaar de prijs wegkaapt.

De winnaars worden op 21 november bekendgemaakt in de Handelsbeurs in Antwerpen.